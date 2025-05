Si presentano 60 progetti delle scuole

Si svolgerà oggi alla Fiera di Cesena alle 17 la terza edizione del Festival dei Micromondi, evento annuale dedicato alla Scuola e all’Innovazione, promosso da Criad, unità operativa di Serinar nell’ambito del progetto Innovamente. Nel corso dell’evento verranno presentati oltre sessanta progetti sviluppati durante l’anno scolastico, con il coinvolgimento di classi di tutte le scuole del primo ciclo di Cesena: dall’infanzia alla scuola primaria, fino alla secondaria di primo grado.

Il Festival dei Micromondi, che vedrà il coinvolgimento di circa duemila persone è un evento unico a livello nazionale: nasce dalla collaborazione tra diversi attori del territorio – Università, scuole, istituzioni — e celebra un modo virtuoso di pensare e utilizzare le tecnologie a supporto della didattica e dell’apprendimento creativo.

"Desideriamo - afferma Ylenia Battistini, coordinatrice del Criad e del progetto Innova-Mente, che ha seguito da vicino tutti i progetti - che il computer, il coding, il pensiero computazionale e, oggi, l’intelligenza artificiale siano come creta nelle mani di alunni e insegnanti".

Il messaggio di fondo del progetto Innova-mente, infatti, contempla una visione di scuola che abbraccia pienamente l’innovazione digitale, ma non la vede fine a se stessa, bensì funzionale ad arricchire i percorsi di conoscenza, per un apprendimento creativo. Quest’anno, a supporto delle attività progettuali nelle scuole, hanno collaborato anche studenti universitari del corso di laurea in Ingegneria e Scienze Informatiche, che hanno svolto ruoli attivi anche come formatori esperti nei corsi di formazione del Pnrr.

"Questa comunità è un patrimonio - commenta Alessandro Ricci, presidente del Criad e docente presso il Campus di Cesena - e l’Università vuole fare la sua parte con i docenti e gli suoi studenti".