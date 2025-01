"Siamo partiti con il meno 20%"

Erika Tomat nel negozio Ale ha iniziato i saldi ieri. "Noi abbiamo già un rapporto qualità prezzo molto valido perché abbiamo tutti materiali naturali, lana, lana merino, cotoni, cashmere, ma già da ieri siamo partiti con i saldi del 20 per cento sulla maggior parte degli articoli. Vengono realizzati i capi in laboratorio dai miei responsabili anche sulle esigenze delle clienti, vengono studiati i tessuti, gli articoli e i modelli. I nostri vestiti sono sempre di moda e sempre attuali. Arrivano articoli nuovi ogni settimana, colori nuovi e materiali nuovi. La nostra clientela è affezionata, poi ci sono i turisti, quelli che ci hanno conosciuto sui social e per il passaparola".