"Silos Martini ancora guasto"

"Ennesimo disservizio al parcheggio silos Martini 1". A lamentarlo è il consigliere della Lega Enrico Sirotti Gaudenzi. "Dopo una prolungata chiusura era stato riaperto e poi immediatamente richiuso. Immaginabili i gravi disagi sopportati dagli utenti in particolare dagli abbonati annuali a cui non sarebbero state proposte soluzioni alternative. Nessuno che dia informazioni sui motivi e sui tempi della chiusura".

"Il personale Atr a cui sono stati segnalati i disservizi – prosegue Sirotti Gaudenzi – avrebbe riferito di non aver alcuna competenza a chiarire le tempistiche di ripristino del parcheggio silos, i motivi del suo malfunzionamento e soluzioni alternative per gli utenti, invitando a rivolgersi ai competenti uffici del Comune. Di qui la mia presentazione di un’interrogazione alla Giunta comunale per sapere se sia al corrente dei disagi sopportati dagli utenti dei parcheggi silos Martini 1 e 2".