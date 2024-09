Silvestri e Ogunseye hanno salutato i compagni

Hanno salutato i compagni di squadra, ieri, Luigi Silvestri (nella foto) e Roberto Ogunseye che tornano in C, il primo a Trapani, il secondo ad Arezzo. Anche la formula è la stessa: entrambi a titolo temporaneo, il primo in prestito secco, l’altro con diritto di riscatto. Il difensore ex Siena e Avellino lascia quindi la Romagna dopo una stagione e mezzo vissuta da protagonista. Titolare inamovibile, al netto di qualche assenza per guai fisici o squalifica, in bianconero ha collezionato 47 presenze con 7 reti. Meno brillante l’esperienza in riva al Savio di Ogunseye, partito bene con il gol a Olbia nella gara d’esordio dello scorso campionato, poi un infortunio l’ha subito bloccato ed alla fine la sua è stata una stagione vissuta da rincalzo chiudendo con 4 reti, l’ultima contro la Juve Stabia che ha regalato la supercoppa di C, in 25 presenze la maggior parte delle quali sono state solo scampoli di gara.

A tre giorni dalla chiusura del mercato, il Cavalluccio piazza quindi due colpi in uscita, ma la lista degli esuberi non si è ancora esaurita, occorre infatti trovare una sistemazione a Francesco De Rose e Riccardo Chiarello, su di lui c’è l’ipotesi Trento. Un taglio della rosa necessario soprattutto se si vuole far posto agli ultimi innesti. Di sicuro si cerca un centrocampista offensivo ma, eventualmente, potrebbe arrivare anche un mediano con caratteristiche di rottura che garantisca protezione alla difesa. Il nome di Anthony Partipilo è quello maggiormente evidenziato sul taccuino di Fabio Artico. Il classe ’94 è in uscita dal Parma, Bari e Catanzaro fanno pressing, ma il Cesena è comunque nel lotto delle candidate ad assicurarsi l’esperto attaccante che in B ha collezionato 98 presenze e 19 reti in tutto con le maglie di Bari, Ternana e Parma. L’alternativa a Partipilo è Manuel Marras del Cosenza. L’esterno classe ’93 e ormai in rottura aperta con il club calabrese che chiederebbe attorno ai 300mila euro per il cartellino. Insieme a Cesena ci sono Reggiana e Spezia interessate all’argomento.

Andrea Baraghini