Silvestri: "Guai fermarsi"

Smaltita l’influenza, Luigi Silvestri, ha fornito il suo consueto contributo alla retroguardia bianconera anche in occasione della vittoria maturata domenica sera a Pesaro: "Merito pure dei nostri giovani - ha commentato - che per tutta la settimana corrono e danno il massimo in ogni allenamento. In ogni caso conosco troppo bene la serie C per farmi cogliere impreparato: questa categoria è fatta di tanta sofferenza. La Vis è una squadra organizzatissima, che si deve salvare e può fare i conti su giocatori esperti che hanno calcato anche altre più importanti categorie. Per quello che mi riguarda metterei la firma per vincere 1-0 tutte le partite come questa che ci aspettano da qui alla fine, pur di giocare bene".

Silvestri è tornato anche sulla gara col Gubbio: "La abbiamo rivista: il telecronista ci aveva definito una squadra operaia. Non c’è complimento più bello che potevamo ricevere. Significa che anche se siamo primi in classifica, realizziamo tanti gol e ne subiamo pochi, siamo umili, abbiamo ancora tanta fame di vittorie e di sofferenza".

Il difensore in ogni caso non è ancora pronto per i calcoli promozione: "Dobbiamo guardare a noi stessi, questo campionato possiamo perderlo solo noi e per questo da qui alla fine non dovremo mai accontentarci di niente. Quando ti capitano queste opportunità, devi sfruttarle e basta. Dobbiamo vincere tutte le partite, il prima possibile. Poi faremo i conti".

A Silvestri si è aggiunto Antonio David: "Quella di domenica è stata una partita complicata, la Vis è una squadra tosta e noi che siamo entrati in campo a gara in corso (David ha rilevato Pierozzi al 22esimo della ripresa, ndr) avevamo il compito di tenere alto il ritmo del match. Ci siamo riusciti e anzi, lo abbiamo alzato ancora di più. E’ per questo che siamo riusciti a vincere. Il punto forte di questo gruppo d’altra parte sta proprio nel fatto che puoi contare su tutti i giocatori, in ogni momento. Chi entra mette sempre il massimo e questo aspetto per la squadra è molto più che positivo".

Anche domenica sera intanto la porta di Pisseri è rimasta inviolata: "Su questo aspetto in effetti siamo molto bravi - ha confermato David col sorriso -, ci alleniamo tanto sulla fase difensiva, alla quale partecipa tutta la squadra, compresi gli attaccanti. E i risultati arrivano. Personalmente poi mi ritengo molto fortunato: come prima stagione tra ’i grandi’, a livello professionistico, posso confrontarmi con atleti come De Rose, Prestia, Silvestri e tutti gli altri: loro possono contare su di me e io posso contare su di loro. Non c’è un allenamento nel quale non mi abbiano aiutato a migliorare qualcosa".