Sipario su ’Gatteo Lectures’ con i classici dell’infanzia

Ultimo appuntamento delle Gatteo Lectures, gli incontri di promozione alla lettura ideati da Roberto Mercadini in collaborazione con l’Assessorato alla cultura di Gatteo. Questa sera alle 21 presso la biblioteca comunale Ceccarelli, chiuderà la rassegna l’autrice Alice Bigli che proporrà un suggestivo percorso alla riscoperta di quelli che sono ormai considerati i classici della letteratura per l’infanzia. Peter Pan, Alice nel paese delle meraviglie, Mary Poppins, Pinocchio, Toms Sawyer, Piccole donne, molte biografie di lettori e lettrici sono passate da queste letture d’infanzia. Dice Stefania Bolognesi assessora alla cultura: "Siamo molto soddisfatti che il ritorno dopo lo stop imposto dal Covid delle Gatteo Lectures abbia riscosso successo e apprezzamento".

Alice Bigli, lettrice appassionata sin da bambina, si laurea con una tesi in Letteratura per l’infanzia, lavora in biblioteche per ragazzi, fonda una libreria specializzata in cui lavora per quindici anni. Nel giugno 2008 progetta e organizza il festival Mare di libri, Festival dei Ragazzi che leggono, primo festival di letteratura sul territorio nazionale rivolto a un pubblico adolescente. Da vent’anni progetta e conduce attività sulla lettura per le scuole di molte province italiane, è relatrice di numerosi incontri, corsi e convegni di formazione sui temi della pedagogia della lettura, della letteratura per ragazzi e dell’editoria. Collabora con editori di libri per ragazzi e di scolastica, ed è autrice di saggi, l’ultimo appena uscito per Mondadori "Leggere piano, forte, fortissimo". Dal 2020 lavora come libera professionista sotto il logo "allenatori di lettura". Ingresso libero, posti limitati.

Ermanno Pasolini