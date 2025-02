"Solidarietà all’Ucraina, ruolo attivo dell’Europa"

Il Pri di Cesena ricorda il terzo anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina annunciando il sostegno all’ordine del giorno presentato dai Popolari per Cesena e augurandosi che il consiglio comunale lo voti all’unanimità. Il Pri stigmatizza le dichiarazioni di Trump e condanna la volontà americana di escludere Ucraina e Europa dalle trattative di pace: "La storia insegna che la pace ottenuta cedendo al ricatto e all’aggressione non è mai duratura. L’Unione Europea deve rivendicare il suo ruolo, non solo per solidarietà verso l’Ucraina, ma per preservare la stabilità e la sicurezza del continente. Le forze europeiste e progressiste italiane devono condannare apertamente l’invasione russa, soprattutto dopo le minacce al nostro Presidente della Repubblica, e impegnarsi per un’Europa unita".