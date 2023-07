Sos caldo, in campo i volontari Un piano di intervento per aiutare gli anziani soli e le persone fragili

Un esercito di volontari scende in campo per aiutare le persone più fragili ad affrontare il ’super’ caldo di questi giorni. L’estate è entrata nel vivo e con l’arrivo di temperature che superano di gran lunga i 30 gradi, il Comune di Cesena, attraverso vari enti, si mette a disposizione per assistere le persone più a rischio, in particolare anziani soli e malati cronici. Il piano di intervento nasce dalla collaborazione tra l’Ausl della Romagna e i Comuni dell’Unione, insieme ad altri Enti, Istituzioni e Associazioni di volontariato del territorio, e prevede alcune azioni principali contro il caldo che può diventare insidioso e pericoloso.

I presidi territoriali a cui rivolgersi sono diversi: dal Filo d’Argento di Auser, al Centro risorse anziani del Comune, dalla fondazione Don Baronio ai servizi di telesoccorso e teleassistenza attivi 24 ore su 24, dal Punto di appoggio al lavoro di cura ai Servizi Sociali. I volontari di Auser sono presenti in corso Comandini 7, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. Contattano gli anziani soli attraverso telefonate periodiche per verificare le loro condizioni ed attivare eventuali interventi. Gli anziani, a loro volta, possono richiedere ad Auser il servizio di trasporto in strutture sanitarie o sociali contattando il numero 0547612551.

Il Centro Risorse Anziani del Comune di Cesena in contrada Dandini (telefono 054726700) è un punto di riferimento per gli anziani soli che vivono in città e in particolare per chi risiede in centro storico. Aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 offre disponibilità all’ascolto e attiva interventi per facilitare l’indipendenza delle persone anziane che vivono sole favorendo la permanenza nel proprio ambiente di vita. Il Centro Risorse si attiva per coordinare visite a domicilio, consegna spesa, trasporti, acquisto e consegna farmaci. Tra le tante iniziative predisposte per l’emergenza caldo, c’è quella del ventaglio informativo che contiene alcune informazioni sul ’cosa fare e cosa non fare’.

Al Punto di Appoggio al Lavoro di Cura è stata attivata anche la distribuzione dei vademecum in lingua alle assistenti familiari che accedono al presidio (contatto telefonico 0547608323) e agli sportelli Sociali dei Comuni. Il Servizio di Telesoccorso e Teleassistenza è attivo 24 ore su 24 per circa un’ottantina di utenti fragili segnalati dai Servizi Sociali. Per contattare la sede di Cesena: 0547600640 dal lunedì al sabato, dalle ore 8 alle 14.

C’è poi la Fondazione Don Baronio che mette a disposizione locali climatizzati per accoglienza e sollievo dalla calura durante le ore diurne (contatto telefonico 0547 620607). Ci sono poi i servizi sociali dell’Unione Valle Savio, disponibili a rispondere ad eventuali particolari necessità legate al disagio bioclimatico segnalate da cittadini con fragilità, predisponendo servizi dedicati o progetti particolari 0547 356349 o 366 6123860.

Annamaria Senni