Sosta in centro storico: "Multipiano all’Osservanza per raddoppiare i posti"

"Un parcheggio raddoppiato per capienza all’Osservanza magari con una struttura multipiano". La proposta è di Marco Giangrandi, capogruppo consiliare di Cesena Siamo Noi.

Si torna a parlare di parcheggi in centro storico. C’è carenza di posti?

"Innegabilmente sì e a monte c’è stato l’errore di non avere realizzato il parcheggio interrato in piazza della Libertà. Errore gravissimo, ma ormai è andata".

È arrivato il parcheggio del Sacro Cuore. Basta?

"Che poteva essere più capiente anch’esso se si fosse proceduto con la parte interrata, arrivando a ben più dei sessanta posti attuali. E comunque non basta".

Dove Cesena Siamo noi rinviene più necessità di sosta?

"Nella zona tra centro e quartiere dell’Osservanza e quindi il primo intervento da fare è ingrandire il parcheggio dell’Osservanza. Lo chiesero anche i Popolari di Zoffoli, che sono in giunta".

Come proseguire?

"Siamo fuori dal centro storico, ma è fondamentale potenziare il parcheggio Mattarella, congiunzione ideale tra stazione e area antica. Mi sembra che fosse anche nei piani della precedente giunta rispetto alla quale la attuale agisce in continuità avendo lo stesso sindaco".

Ci sono i parcheggi meccanizzati della Barriera in posizione strategica, un po’obsoleti.

"I parcheggi meccanizzati sono finiti in pancia ad Energia per la Città, ma spetterà all’amministrazione comunale programmare investimenti ingenti per adeguare parcheggi che sono diventati come dice lei obsoleti. Cesena Siamo Noi farà un’interrogazione su questo argomento, che mi sembra sia pericolosamente sottovalutato".

I vari cantieri, come quello di piazza Aguselli, inducono talora a richiedere interventi di risulta, con la ricerca di aree di sosta temporanee compensative. Che cosa ne pensa?

"Penso che l’amministrazione dovrebbe pensarci preliminarmente. Se di qui a fine anno il cantiere occuperà tutta piazza Aguselli o gran parte di essa gli stalli alternarvi avrebbero dovuto essere già a disposizione con un minimo di programmazione".

Quando chiuse il parcheggio di piazza della Libertà venne messa a disposizione l’area di sosta nel cortile dell’ex Caserma dei carabinieri, per un anno e mezzo.

"Anche lì ciò avvenne quando già i problemi provocati dalla chiusura del parcheggio di piazza della Libertà si erano ingigantiti".

A suo parere altri parcheggi in centro per la giunta sono necessari?

"Il fatto che abbia investito un milione per il parcheggio del Sacro Cuore conferma che ci si è arresi all’evidenza: sì, i parcheggi sono necessari, anche per la giunta. Ma temo che non voglia farne altri".