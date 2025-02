"Sostegno alla transizione digitale delle imprese"

La Camera di commercio della Romagna, Forlì-Cesena e Rimini lo scorso dicembre ha approvato il Bando Doppia Transizione 2025 con lo scopo di sostenere da punto di vista finanziario le imprese locali, attraverso contributi a fondo perduto da destinare a progetti di transizione digitale e di sostenibilità ambientale. Di fronte a un’evoluzione continua dei processi lavorativi e di produzione sempre più caratterizzati dall’uso del digitale e dalle diverse forme di intelligenza artificiale il nostro territorio – da sempre competitivo, oltre che attrattivo – non può che rispondere positivamente dotandosi degli strumenti necessari a questa graduale evoluzione.

La doppia transizione infatti costituisce uno dei capisaldi della competitività e della crescita locale, nazionale e internazionale. È questa una delle sfide più attuali e importanti del nostro tempo e per questo è nostro dovere affiancare soprattutto le imprese di più piccola dimensione nell’accrescere la cultura e le competenze digitali. Esprimo dunque il mio apprezzamento a Confartigianato Cesena e Rimini che, in un’ottica di impegno comune, organizzano un webinar informativo per approfondire i dettagli del bando ‘Doppia Transizione 2025’ affiancando quindi quelle imprese che intendono aderirvi.

Lorenzo Plumariassessore comunale sviluppo economico Cesena