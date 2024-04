Sostenibilità, l’impegno di Confartigianato

Avanti tutta sulla rotta della sostenibilità. Confartigianato conferma la scelta imprescindibile di accompagnare gli artigiani e le piccole imprese nelle transizioni, rendendoli ‘motori’ di trasformazioni capaci di tenere in equilibrio opportunità economiche, responsabilità ambientali e impatto sociale. Un impegno al centro della seconda edizione del Forum sulla sostenibilità di Confartigianato svoltosi a Roma e che ha visto la partecipazione di oltre 400 rappresentanti del Sistema associativo provenienti da tutta Italia, fra cui una delegazione da Confartigianato Cesena. In primo piano ‘Il ruolo delle imprese responsabili’ chiamate ad affrontare le sfide di un nuovo modello di sviluppo. Il presidente di Confartigianato Marco Granelli ha evidenziato il percorso compiuto nell’ultimo anno dalla Confederazione e i prossimi impegni e i traguardi da raggiungere per accompagnare le piccole imprese verso la sostenibilità. Un percorso –che necessita anche di misure di sostegno ed incentivi. Confartigianato Cesena, dal canto suo, è a fianco delle imprese con il proprio Sportello Sostenibilità, un centro specializzato nell’erogazione di servizi e consulenze in tema di sostenibilità a 360 gradi (economica, ambientale e sociale).