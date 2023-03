SP 138, rocciatori per installare reti paramassi

Come era previsto dalla road map dei lavori, martedì 14 marzo, poco dopo mezzogiorno, è stata riaperta al traffico, per tutti i veicoli (quindi anche per i mezzi pesanti), però ad una sola corsia a senso unico alternato regolato da semaforo, la SP138 fra Bagno di Romagna e San Piero, chiusa completamente al transito veicolare da giovedì 2 marzo, quando quella provinciale è stata colpita da un movimento franoso che ha invaso la carreggiata.

Nei prossimi giorni, alcuni rocciatori provvederanno a installare sulla zona della frana delle reti paramassi, dopo di che la SP138 sarà aperta al transito in entrambe le corsie. Ora gli operatori stradali della Provincia di Forlì-Cesena e quelli delle ditte impegnate sino martedì nei lavori per la frana sulla SP138 a Bagno, hanno trasferito i mezzi movimento terra ed altri macchinari nella zona della grossa frana precipitata domenica pomeriggio, intorno alle 17, al chilometro 9,400 della SP142 Mandrioli nei pressi della località ’Il Raggio’ e la ’Casa del Pittore’, ostruendo completamente il transito sulla carreggiata.

La SP142, che in circa 11 chilometri porta da Bagno a passo Mandrioli, ora può essere percorsa, nel versante romagnolo, da Bagno fino al chilometro 8 situato nei pressi di Ravenna Montana-Nocicchio. Chiuso al transito anche il versante toscano da Badia Prataglia a passo Mandrioli. Già lunedì è stato effettuato un sopralluogo tecnico sulla zona della frana dei Mandrioli, che si sviluppa per circa 20 metri in lunghezza e circa 40 in larghezza. I lavori di sgombero del materiale scivolato sull’ intera carreggiata sono già cominciati, anche se finora sono andati avanti un po’ ad intermittenza principalmente a causa del maltempo.

Dopo lo sgombero del materiale (alberi mastodontici, pietre, massi, terra, detriti), dalla carreggiata che impegnerà i lavori per qualche giorno, prima di poter riaprire la SP142 al transito si dovrà valutare ovviamente la situazione generale della zona della frana. E sulla frana lungo la SP142 Mandrioli, il consigliere provinciale di Fratelli d’Italia, Lucio Moretti, ha indirizzato una interpellanza al presidente della Provincia di Forlì-Cesena, Enzo Lattuca. In essa, dopo aver sottolineato che l’interruzione per frana della SP142 Mandrioli comporta gravi disagi per tutti, Moretti chiede di sapere quali siano state le cause dell’evento franoso, se si ravvisino responsabilità in merito all’evento, quali siano gli interventi predisposti e i tempi di ripristino della viabilità.

Gilberto Mosconi