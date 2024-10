SP53 Mercato-Linaro, lunedì iniziano i lavori

Buone nuove per il ripristino della viabilità e messa in sicurezza la SP 53 Mercato-Linaro, nel Comune di Mercato Saraceno, però con chiusura per tre settimane del transito dei veicoli a partire da lunedì prossimo, 14 ottobre. Entrano così nel vivo i lavori di ripristino dei tre dissesti (causati dagli eventi atmosferici del maggio 2023 che dimezzarono la carreggiata) della sede stradale con esecuzione per stralci, dal tratto compreso tra il Km 8+100 ed il Km 8+150 in località Ciola, in prossimità del bivio con la strada comunale Via Ciola Castello. Per mettere in sicurezza quel fronte in movimento e quindi la sede stradale, verrà realizzata un’opera di sostegno del corpo stradale, senza modificare il sedime dell’attuale carreggiata, mediante la realizzazione di una berlinese di micropali in cemento armato e trave di correa a sostegno della barriera di sicurezza. L’intervento – che dovrà completarsi nel giro di due mesi circa – comporterà la ricostruzione di circa 20 metri di carreggiata stradale. E questo partendo dalle opere strutturali principali che necessitano della chiusura totale del tratto stradale al traffico veicolare per 21 giorni a partire da lunedì, mentre gli altri interventi di completamento verranno gestiti con circolazione a senso unico alternato. Per tale intervento e chiusura della strada è in fase di emissione l’ordinanza sindacale; le deviazioni e itinerari alternativi saranno indicate sul posto, garantendo il transito dei pedoni nel tratto interdetto alla circolazione veicolare al fine di accedere al centro abitato di Ciola, con stazionamento dei veicoli privati nei pressi del cantiere. Il trasporto pubblico verrà adeguatamente rimodulato dal gestore.

Edoardo Turci