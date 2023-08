Spacciava cocaina, 22enne in manette

Nella serata di sabato un giovane albanese di 22 anni, incensurato, è stato arrestato per spaccio di stupefacenti da una pattuglia dell’Aliquota Operativa del Norm della Compagnia dei carabinieri di Cesenatico. I militari, impiegati proprio in un mirato servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, in via Manzoni hanno notato il 22enne mentre era intento a cedere 2 grammi di polvere bianca ad un suo acquirente, che è stato segnalato alla Prefettura come assuntore. I carabinieri hanno perquisito lo spacciatore e la camera dell’hotel dove era alloggiato, rinvenendo altre 15 dosi di cocaina pronte per la vendita al dettaglio, oltre ad una bilancina di precisione, materiale per il confezionamento dello stupefacente e 1.200 euro in contenti, ritenuti provento dello spaccio. g.m.