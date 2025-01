Stazione di posta per accogliere i bisognosi

Cesenatico investe 910mila euro in un nuovo progetto per dare un tetto e un riparo temporaneo a chi ne ha bisogno. Nei prossimi giorni inizieranno infatti i lavori per la realizzazione della nuova Stazione di Posta che sarà costruita in via Saffi, con un investimento appunto di 910mila euro finanziato dal Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza. La gara d’appalto indetta dal Comune è stata vinta dal Consorzio Caies, una società di cooperativa con sede a Cesena, che ha offerto un ribasso del 19 percento sulla base di gara. Secondo il crono programma fissato dai tecnici e dal dirigente comunale, i lavori avranno una durata di otto mesi, quindi l’immobile sarà pronto entro l’estate.

La Stazione di Posta che sorgerà in via Saffi è un progetto realizzato in collaborazione con Acer e con l’Unione Rubicone e Mare. Si tratta di "housing first", una forma innovativa di contrasto alla marginalità sociale, che consente di sperimentare nuove forme di accoglienza rispetto alle abitazioni tradizionali messe a disposizione dagli enti locali a favore delle famiglie e delle persone povere. La Stazione di Posta sarà ricavata al piano terra dell’immobile e sarà composta da un ambiente di accoglienza con annesso servizio igienico, da una camera, un servizio igienico a servizio dell’operatore sociale e da una lavanderia. Sempre al piano terrà sarà posizionato un alloggio temporaneo con ingresso sul retro, composto da zona giorno con angolo cottura, camera da letto e servizio igienico con annesso antibagno, comunicante con l’ambiente di accoglienza con la camera dell’operatore.

Distribuiti tra il piano inferiore e il primo piano, sorgeranno locali di primo ricovero, in grado di ospitare fino a tredici occupanti con la predisposizione per un angolo cottura, e i servizi igienici con bagno ed antibagno. Tutti gli ambienti saranno dotati di terminali di impianto, punti luce, mobili, ventilatori e di arredi fissi con cucina per l’alloggio temporaneo, oltre ad ausili per persone diversamente abili nel locale bagno e antibagno della stazione di posta.

Il sindaco Matteo Gozzoli ha annunciato ieri l’imminente inizio dei lavori: "Il progetto della nuova Stazione di Posta è uno dei numerosi investimenti che riusciamo a portare sul territorio grazie ai fondi del Pnrr e grazie all’importante lavoro dei nostri uffici comunali. Ci sono delle scadenze molto precise da rispettare per poter avere tali fondi ed in questo caso parliamo di un edificio che si inserisce nelle serie di misure che stiamo mettendo in campo per combattere la tensione abitativa di Cesenatico, che ha sempre più bisogni di accoglienza, iniziative e ascolto per chi sta vivendo delle difficoltà in merito all’alloggio e non solo".

Giacomo Mascellani