Stevie Biondi Band dal vivo al Jam Session

La Stevie Biondi Band oggi apre il cartellone di marzo della rassegna Jazz Club 2024. L’appuntamento è mercoledì sera al Jam Session, dove a partire dalle 21.15 si potrà vedere dal vivo una la band del talentuoso fratello di Mario Biondi. Stevie Biondi è un cantante e musicista che si muove fra soul e jazz, dotato di una voce calda e profonda. È cresciuto in una famiglia di musicisti, dal padre Stefano Biondi, un cantautore molto noto in Sicilia, al fratello Mario Biondi, cantante e autore di fama internazionale. Da giovane si è dedicato alla musica hip-hop, R&B, rock e pop, creando nche diversi gruppi. Dopo alcuni anni di palcoscenici importanti, di album e di numerose partecipazioni a trasmissioni Rai come corista ed anche solista accanto al fratello, da undici anni si dedica alla propria carriera di solista, andando in tour in tutta Italia e collaborando con artisti di spessore. In pieno lockdown quattro anni fa ha pubblicato il singolo d’esordio "Il tuo piano" (edizione in italiano di "Break out" di Alessandro Bertozzi, di cui Stevie ha scritto il testo), e nel 2021 ha vinto il Premio Mia Martini 2020 proprio con questo brano. Nello stesso anno ha partecipato al video "Cantaloupe Island" del fratello Mario come corista e ha continuato anche a scrivere nuovi brani. L’ultimo suo album è "Il tuo piano", che raccoglie i singoli usciti negli anni precedenti, assieme ad altri brani. Il concerto è dunque l’occasione di vedere dal vivo un artista con un repertorio originale, assieme ad arrangiamenti di brani che vanno da Frank Sinatra a Bruno Mars. A fianco di Steve Biondi questa sera saliranno sul palco Stefano Freddi alle tastiere, Alessio Goldin alle chitarre e basso, e Carmine Bloisi alla batteria. è consigliata la prenotazione del tavolo al 334 1541727 o allo 0547 404144, oppure direttamente al Jam Session, al numero 68 di viale Trento di fronte ai Giardini al Mare. La rassegna Jazz Club 2024 proseguirà nelle successive settimane sempre il mercoledì sera. Giacomo Mascellani