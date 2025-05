Arianna Farinelli sbarca a Cesenatico. Appuntamento domani alle 17, nella galleria d’arte "Leonardo da Vinci", dove la scrittrice presenterà il suo libro "Storia di una brava ragazza" edito da Einaudi. Nella presentazione l’autrice traccia chiaramente un significato autobiografico: "Se nascere femmina può complicarti la vita, figuriamoci nascere femmina in una borgata romana alla fine degli anni Settanta. Crescere, scoprire l’altro sesso, le differenze di classe, e la vergogna. E andartene dall’altra parte del mondo, sposarti, fare figli, divorziare, costruire una carriera, con tutto lo sforzo che implica cambiare il proprio destino".

L’incontro è l’occasione per conoscere meglio Arianna Farinelli, una politologa che ha insegnato alla City University di New York, originaria di un quartiere popolare. Negli anni del liceo si vergognava di abitare "allo sprofondo", ma grazie al lavoro da barista della madre, ha fatto un dottorato negli Stati Uniti. La scrittrice racconta una tormentata emancipazione, senza negare le contraddizioni che toccano ciascuna di noi e l’aver introiettato, malgrado la fatica fatta per combatterlo, tutto il patriarcato possibile.

L’incontro, ad ingresso libero, è organizzato dall’assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Cesenatico in collaborazione con il Centro Donna, la libreria Carta Marea ed il gruppo di lettura Leggermente.

Giacomo Mascellani