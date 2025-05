Stracesena 2023: corsa solidale a Cesena per la pet therapy

Nove anni di corsa, pensando sempre agli altri. Il 25 maggio la Stracesena, manifestazione organizzata da Matilde Studio, Uisp e Saraghina Group soffierà sulle candeline del suo nono compleanno, confermando un format rodato e apprezzato da migliaia di cesenati. Parlano i numeri: nelle edizioni fin qui messe in archivio sono stati contati complessivamente circa 14.000 partecipanti che hanno contribuito a raccogliere approssimativamente 90.000 euro devoluti in beneficenza a vari enti e realtà del territorio. Si partì con l’Anffas di Cesena, per proseguire col sostegno al fondo per l’attività sportiva dei minori in stato di povertà e arrivare ai progetti della ‘Pediatria a misura di bambino’ dell’ospedale Bufalini.

Nel 2023, la tragedia dell’alluvione spinse gli organizzatori a concentrarsi sui danni causati dal fiume di fango e così coi fondi raccolti venne finanziata la sistemazione della scuola elementare di Villarco. Dall’anno scorso si è tornati a guardare alla pediatria del nosocomio cesenate e quest’anno si proseguirà sulla stessa linea, con particolare riferimento a un progetto che riguarda la pet therapy. Ieri la presentazione, ha partecipato anche una ormai notissima delegazione dei ‘Nasi Rossi del dottor Jumba’, medici clown che saranno presenti il giorno dell’evento con le loro animazioni. In effetti i volti di chi c’è dietro a questo progetto sono sempre gli stessi, perché l’idea piace, funziona ed è meritevole. C’è prima di tutto Luca Toni, che tira le fila del progetto e passa la parola ai convenuti, fermandosi però troppo presto. Perché purtroppo manca Davide Ceccaroni, presidente della Uisp, vulcanica figura di riferimento per il mondo sportivo del territorio e che a passione e competenza, ha sempre aggiunto abbondanti dosi di ironia e buon umore, in un mix che non si può ricreare. Ceccaroni è recentemente scomparso e da ora in avanti questa corsa sarà anche per lui. L’appuntamento è dunque per il 25 maggio, con partenza alle 17.30 da piazza del Popolo e arrivo alla Rocca al termine del percorso. O meglio, dei percorsi, perché i partecipanti potranno scegliere tra l’itinerario più impegnativo di 12 chilometri o quello di 5 da coprire anche solo passeggiando.

Si attraverseranno il centro storico e le prime colline cesenati, godendosi il momento e la convivialità di una corsa che non invita a fare in fretta, ma a stare bene. Con se stessi e con gli altri. Le iscrizioni sono già aperte sul sito internet www.stracesena.com/iscrizione e proseguiranno in piazza del Popolo fino a pochi minuti dal via. Il costo è di 10 euro e comprende la t-shirt e il pacco gara. La partecipazione è gratuita fino a 14 anni, ma chiunque può versare un contributo a sostegno della causa. Alla partenza e all’arrivo ci sarà anche la musica della Retromarching Band. Parteciperà pure il sindaco Enzo Lattuca, che ieri ha lodato l’importanza e il valore dell’evento anche nell’ottica del richiamo turistico della città.

Luca Ravaglia