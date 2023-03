Strisce pedonali in diagonale a Cesena: “Rischio per i non vedenti”

L’attraversamento stradale in diagonale in viale Bovio a Cesena

Cesena, 25 marzo 2023 – L’attraversamento stradale di viale Bovio 570, all’altezza della pasticceria Fagioli, rappresenta un pericolo per gli utenti non vedenti. Il problema nasce dal particolare disegno delle strisce stradali in diagonale.

La denuncia viene da Luca Lucarelli (coordinatore) e Marco Casali di Fratelli d’Italia: "Come ci hanno segnalato persone non vedenti, attraversare la strada in questo punto è diventato per loro difficile, complicato, ma soprattutto pericoloso. Le strisce pedonali, infatti, sono state disegnate in diagonale e questo complica la vita al non vedente, il quale riesce ad attraversare la strada seguendo una linea retta, ma ha difficoltà a percorrere l’attraversamento in diagonale, non avendo altri riferimenti. Il risultato è che al termine del percorso la persona si trova nel bel mezzo della carreggiata di Subborgo Federico Comandini e se c’è un’auto in transito è evidente la pericolosità".

Sottolineando il dovere dell’amministrazione di rimuovere le barriere architettoniche e favorire la mobilità degli utenti più deboli, i rappresentanti di Fratelli d’Italia concludono: "In ogni caso questa anomalia nelle strisce pedonali disorienta il non vedente e lo fa in un incrocio molto frequentato, visto che da una parte ci sono gli uffici delle Poste centrali e dall’altra diversi servizi. Chiediamo all’amministrazione comunale di analizzare questa specifica situazione, ma anche di fare una ricognizione in città, e attivarsi per porre in essere i necessari adattamenti in modo che gli attraversamenti pedonali possano essere sicuri per tutti".