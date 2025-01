Stroncato da un infarto mentre pedala: muore a 60 anni

E’ stato un infarto fulminante, di quelli che non perdonano, a provocare la morte di Gianluca Ceccarelli, che avrebbe compiuto 61 anni a febbraio, residente a Fiumicino nella parte di territorio in comune di Gatteo. E’ accaduto ieri mattina poco dopo le 9. L’uomo, dopo essere stato nel centro della frazione nella parte del territorio di Savignano sul Rubicone, ha scambiato quattro chiacchiere con gli amici, ha letto i giornali, come hanno detto sconvolti i suoi amici, e poi è salito in bicicletta per fare ritorno a casa dall’anziana mamma Carla di 87 anni, con la quale viveva, e dalla compagna Nadia. A pochi passi dalla sua abitazione si è sentito male, si è fermato e poi si è accasciato a terra. Subito sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono giunti un’ambulanza del 118 e l’automedicalizzata con il personale sanitario che ha cercato di rianimarlo ma non ha potuto poi fare altro che constatare il decesso. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Longiano e il luogotenente Salvatore Pagano comandante la stazione dei carabinieri. A loro è toccato il compito di portare la terribile notizia all’anziana madre che il figlio, stimato e benvoluto da tutti nella frazione, non c’era più. Il corpo è stato pietosamente coperto da un lenzuolo bianco e dopo il nullaosta del magistrato, la salma è stata portata via dall’agenzia di pompe funebri Magnani di Savignano sul Rubicone. Oltre alla mamma Carla e alla compagna Nadia, Gianluca Ceccarelli lascia anche due sorelle Caterina e Cristina. Il funerale si svolgerà domani alle 14.30 con la messa che verrà celebrata a Fiumicino nel santuario della Beata Vergine delle Grazie.

Ermanno Pasolini