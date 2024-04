Studenti in veste di Ciceroni alla colonia Agip

È stato un grande momento di crescita il progetto "Fai. Apprendisti Ciceroni" dell’Istituto Leonardo Da Vinci. Seguito dall’insegnante Elisa Alessandrini, ha visto l’apertura straordinaria della colonia Agip, un bene di interesse architettonico che è considerato uno degli edifici simbolo dell’intera riviera e non soltanto di Cesenatico, che è presente nei testi delle facoltà universitarie. L’ultima volta che Cesenatico aveva partecipato attivamente alla giornata del Fai risale a sette anni fa, al 2017, anno in cui la delegazione Fai di Cesena aveva proposto il percorso "Sulle tracce della Seconda Guerra Mondiale", che offriva la possibilità di visitare i bunker difensivi presenti lungo la costa adriatica e il Parco Archeologico della Rocca.

Cesenatico è tornata protagonista grazie alle professoresse di arte Elisa Alessandrini e Maria Grazia Cantoni, che hanno attivato una collaborazione con Alessia Zampini, capo della delegazione Fai di Cesena.

Ne è nato un progetto che ha coinvolto studenti e studentesse, i quali si sono preparati per vestire i panni di Ciceroni, per un momento altamente educativo, in quanto hanno dovuto studiare ben oltre le comuni nozioni scolastiche. Dopo un confronto con il sindaco Matteo Gozzoli, lo storico Davide Gnola e la delegazione Fai, la scelta sulla colonia Agip progettata dall’architetto bolognese Giuseppe Vaccaro, ha consentito di valorizzare e far crescere ulteriormente questo mirabile esempio di architettura razionalista che, fra l’altro, si trova a pochi passi dal Liceo Ferrari.

"Per diversi mesi noi docenti e 26 alunni di terza e di quarta del Liceo, abbiamo costruito i percorsi e approfondito le conoscenze, basandosi sui testi pubblicati dai docenti dell’Università di Bologna, sull’archivio storico dell’Eni e le pubblicazioni d’epoca degli anni ’30 su riviste e quotidiani" sottolinea prof Alessandrini.

Grazie alla collaborazione con Doriano Cranco della Cooperativa Doc che si occupa assieme al suo staff di gestire la struttura dal 2001 ad oggi, gli studenti e le professoresse, insieme all’ingegnere Diego Del Vecchio, coordinatore dei volontari della delegazione Fai di Cesena, hanno effettuato dei sopralluoghi, si sono concentrati sulla storia dell’edificio, sui dettagli architettonici, sulle trasformazioni nel tempo e sulla vita in colonia.

L’esito è stato di gran lunga superiore alle aspettative di tutti. Infatti, la colonia Agip è stata letteralmente presa d’assalto e si sono contati ben 1.810 visitatori in soli due giorni. Un successo di pubblico che induce molte persone a sperare di far tornare presto visitabile nuovamente lo storico edificio.

Giacomo Mascellani