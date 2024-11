Successo Under 17 contro la Reggiana

Il campionato Primavera 1 ha osservato un turno di riposo, l’Under 18 del Cesena non ha giocato poichè il match con l’Inter è stato spostato al 27 novembre (alle 11.15). Questa la classifica del campionato Under 18: Cesena 27*, Torino 25, Genoa 21, Roma 20*, Inter 18*, Parma 18, Empoli 17, Atalanta 14*, Sassuolo 14*, Lecce 14, Lazio 14*, Bologna 13, Monza 9*, Hellas Verona 9, Cagliari 8**, Fiorentina 7, Sampdoria 7, Milan 3*. (*una gara in meno/**due gare in meno).

L’Under 17 ha, invece, vinto il derby con la Reggiana che si è chiuso 1-0. Il Cesena è così sceso in campo: Giunti, Zaghini, Marini, Giunchi, Cavalletti (42’st Gutanu), Casadei T., Cenerelli (42’st Venturini), Casadei E. (28’st Cimatti), Scapoli (28’st Moretti), Poletti (14’st Frisoni), Ricci (14’st Da Rugna). All: Tamburini. Rete: 29’st Moretti (C). La classifica: Genoa 21, Juventus 17**, Cesena 17, Parma 15*, Torino 13**, Sampdoria 12*, Bologna 12, Pisa 10*, Modena 9*, Sassuolo 9**, Carrarese9**, Spezia 7*, Reggiana 4*. (*una gara in meno/**due gare in meno). Sconfitta in casa col Torino per l’Under 16: 0-2. In campo: Bianconi, Petito (28’st Valentini), Ballacci (28’st Balzoni), Lombardo (28’st Gjergji), Laghi, Parisi (41’st Terni), Casadei, Minzoni (41’st Manservisi), Bombardini (14’st Vitale), Gadaleta, Favale (14’st Conte). All: Magi. Reti: 15’st Mukerjeec (T), 30’st Boulifi (T). Espulso Gadaleta (C) al 19’ st. Classifica: Parma 20, Bologna 17*, Juventus 17*, Modena 14, Genoa 13*, Pisa 12*, Torino 11**, Reggiana 10*, Spezia 9*, Cesena 8*, Sassuolo 7*, Carrarese 4*, Sampdoria 2 (*una gara in meno / ** due gare in meno). Sorte diversa, nel confronto con il Torino, per il Cesena Under 15: 3-0. In campo: Rapisarda, De Pasquale, Rossini (27’st Civinelli), Cassano (37’st Gryka), Battaglia (27’st Tenti), Venturelli, Okolo (18’st Ciccarese), Montebelli (18’st Gatta), Quaranta, Spero (27’st Montali), Foscati (18’st Zannoni). All: Zanetti. Reti: 11’pt e 12’st Spero (C), 36’pt Quaranta (C). la classifica: Juventus 22*, Parma 18, Modena 17, Bologna 16*, Genoa 14 Sassuolo 13*, Torino 13*, Cesena 12*, Pisa 11*, Spezia 10*, Sampdoria 5, Reggiana 1*, Carrarese 1* (* una gara in meno).

E’ finita 2-2 tra gli Under 14 di Cesena e Sassuolo. Cesena: Lanzetti, Gallina (21’st Kadiu), Montalti, Cola, Mazzini, Mattei, Guidotti (12’st Rinaldini), Gallo (28’st Landi), Boga, Succi, Vicchi. All: Serafini. Reti: 23’ pt Frigieri (S), 24’pt Cola (C), 5’st Marotta (S), 38’st Succi (rig) (C). La classifica: Parma 16, Cesena 14, Spal 13, Modena 12, Reggiana 8, Sassuolo 7, Bologna 7, Rimini 6, San Marino e Carpi 1. Infine l’Under 13: 1-3 col Sassuolo. Cesena: Nunziatini, Ferroni, Alpi, Placucci, Callisti, Celli, Palazzo, Santarelli, Salvatori. Nel secondo tempo sono entrati: Benedettini, Guzzon, Vandi, Bellini, Gentili, Bajrami, Bacchiocchi, Daouda, Balzani. Reti: 10’pt Pagano (S), 8’st e 13’qt Manna (S), 2’tt Celli (C), 8’tt Salvatori (C), 14’tt Santarelli (C).