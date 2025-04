"Sui banchi solo dal 1° ottobre"

Alessia Carghini è insegnante di italiano, storia e geografia alla scuola media di Sogliano. "Tenendo presenti le problematiche legate ai contratti dei docenti a tempo determinato (che hanno il contratto fino al 30 giugno alla scuola primaria e media) sono dell’idea che questi settembri luminosi e caldi che viviamo in Romagna potrebbero spingerci a spostare la data di inizio scolastico al primo ottobre. A settembre molte famiglie sono in vacanza, dato che prima sono impegnate per lavoro. È anche un discorso economico, perché a settembre le vacanze costano meno. Si frammenta troppo poi il periodo di lezioni se si fa una pausa primaverile lunga di due settimane. I ragazzi non sono abituati a fare una vacanza troppo lunga in primavera: poi la ripresa diventerebbe troppo difficile".