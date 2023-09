Taverna Baiardi oggi inaugura in via Mazzini

Oggi nel centro di Cesenatico riapre i battenti uno dei locali storici. Al civico 43 di via Mazzini si inaugura la Taverna Baiardi, che sorge dove recentemente c’era il Trabucco, prima ancora altri locali ed anche il mitico circolo Macondo. I nuovi padroni di casa sono Gioele Perrucci e la moglie Chérie Scaglione che hanno riqualificato il ristorante per dargli nuovo smalto, luci e arredi.

Gioele è un conoscitore del pesce, ha lavorato per anni in un’importante azienda commerciale di prodotti ittici e su questo punta molto per dare un’identità precisa al nuovo ristorante: "Vogliamo unire la nostra esperienza di pescivendoli e l’amore per la cucina, per realizzare piatti semplici e della tradizione, rispettando al massimo la materia prima, che sarà il pescato locale. Saremo attenti alla stagionalità e al mercato, esaltando con una cucina semplice e curata nei particolari quello che il nostro mare ci offre al momento. Noi non vediamo l’ora di aprire il locale per coccolare i buongustai in un’atmosfera rustica ma allo stesso tempo raffinata. La nostra idea di ristorazione è centrata su cuore, gusto e tradizione. Il cuore è quello che metteremo in cucina ed in sala, per far trascorrere ai clienti un paio di ore nel modo più piacevole possibile; il gusto sarà il ’must’ della nostra cucina, dove vogliamo esaltare il sapore e la freschezza del pesce del nostro mare. La tradizione non deve mancare, tant’è che abbiamo dato il nome al ristorante in onore di mia nonna Rosa Baiardi, che quest’anno avrebbe compiuto 100 anni. Lei mi ha cresciuto con l’amore per la cucina e il buon cibo, che io adesso desidero trasmettere". Ad accompagnare Gioele e Chérie in questa nuova avventura, in cucina ci saranno Stefano Riceputi, l’ex cuoco del ristorante ’La Griglia da Federico’ ed in sala Marco Casadei.

Il settore della ristorazione in riviera continua ad essere vivace. Ci sono molte aziende al centro di compravendite e nuovi volti che si affacciano per investire in un comparto molto importante dell’economia e grazie al quale la costa e Cesenatico in primis, vive tutto l’anno e non solo nei mesi estivi. A due passi dalla Taverna Baiardi è in vendita il Gour Mèr, in via Mazzini al confine con Casa Moretti. Altri locali sono in vendita in altre zone della città, come l’ex pub Myst in viale Trento, una zona dove ci sono altri locali in vendita e quest’anno ha cambiato gestione lo storico ristorante da Ciro, rilevato da una società formata da tre imprenditori: Massimiliano Lunedei, Massimo Prete e Antonella Zanuccoli; mentre nell’ex Magnolia dello chef stellato Alberto Faccani era stato inaugurato il Celestia che però ha chiuso dopo tre mesi.