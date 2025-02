Team Brt al mondiale con Elia Sammartin

Il Team Bikers Racing Team di Gatteo del patron Fabio Mandelli rientra nel Campionato Mondiale Supermoto S1GP. Grazie all’intervento del patron di Honda RedMoto, Egidio Motta, coadiuvato dal responsabile commerciale Michele Berera, il team è riuscito a concretizzare un accordo che ha portato alla firma del contratto con uno dei piloti di Supermoto più forti in ambito internazionale: il Campione Italiano in carica, Elia Sammartin. Dopo il terzo posto nel Mondiale 2024, l’impegno del pilota per la stagione 2025 sarà quello di tentare la "scalata" al titolo nel Campionato del Mondo S1GP e di agguantare nuovamente il titolo agli Internazionali d’Italia. Con Elia Sammartin ritornerà al Mondiale S1GP il Team Brt come protagonista, dopo 7 anni dedicati alle gare nazionali e all’organizzazione del Trofeo Honda Supermoto con qualche sporadica apparizione Internazionale.

Elia Sammartin è sicuramente uno dei candidati per la vittoria del titolo Mondiale e degli Internazionali d’Italia assieme al Team Brt. Grazie a una delle strutture più all’avanguardia presenti nel Mondiale S1GP, Brt farà di tutto per mettere in condizione il pilota veneto a raggiungere i più alti obiettivi di stagione. Dice il patron del Bikers Racing Team Fabio Mandelli: "Sarà una stagione esplosiva. Grazie al supporto di Honda RedMoto siamo in grado di ritornare nuovamente ad altissimo livello in ambito internazionale. Già nella scorsa stagione ci eravamo attrezzati con una struttura in grado di affrontare un’impresa di questo calibro. Un ringraziamento va a Egidio Motta per la fiducia che ha riposto nella nostra struttura nel rappresentare ufficialmente il più prestigioso marchio giapponese in questa specialità". Aggiunge Egidio Motta: "Abbiamo indentificato nel Team Brt la miglior soluzione per dare tutti gli strumenti per far bene a un pilota come Elia che merita tutta l’attenzione di una squadra professionale e preparata, come quella capitanata da Fabio Mandelli. Elia si presenta ad affrontare la sua seconda stagione consecutiva in sella alla Honda e per questo le nostre aspettative sono davvero alte".

Ermanno Pasolini