’Teatro Ragazzi’ per quindicimila studenti

Prende avvio martedì la 45esima edizione del Teatro Ragazzi. Suddivisa tra Bonci e Bogart, contempla 19 titoli, per 52 rappresentazioni cui assisteranno oltre 15mila studenti, appartenenti a scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, di 17 Comuni. Gli istituti scolastici che ne fanno richiesta, usufruiscono di un servizio di trasporto particolarmente economico. La rassegna, che si svolgerà fino al 6 maggio è organizzata da Ert-Teatro Nazionale, in collaborazione col Comune di Cesena e il contributo economico di Bper Banca e prevede un impegno finanziario dei tre soggetti coinvolti pari a 200mila euro, comprensivi anche di una serie di attività formative e progetti rivolti a studenti e insegnanti come laboratori di scrittura drammaturgica, recitazione e messa in scena.

"Gli spettacoli –sottolinea la coordinatrice del Bonci, Cosetta Nicolini - abbracciano un’ampia varietà di linguaggi tecnici dalla narrazione al teatro di figura e d’ombre, dal videomaking e all’animazione d’immagini, dalla clownerie al mimo, fino al teatro musicale, alla danza e alla poesia e di tematiche sensibili: emozioni, coraggio, violenza diversità, attualità, senza rinunciare alla valenza estetica e immaginifica propria del linguaggio teatrale". Apre la rassegna martedì 28 alle 10, al Bonci, la Compagnia Crest con "Ultimo Round". Storia del pugile Johann "Rukelie" Trollman in occasione del Giorno della Memoria. Al termine della rappresentazione un incontro a cura dell’Istituto storico della Resistenza di Forlì Cesena aperto al pubblico. Per la Giornata nazionale in ricordo delle vittime delle mafie Ert riprogramma al Bonci il 20 e il 21 marzo, "L’ultima Estate. Falcone e Borsellino 30 anni dopo". Fra le novità, al Bogart il 7 marzo il Teatro delle apparizioni e CSS Teatro Stabile di innovazione presentano "Il tenace soldatino di piombo. Un film da palcoscenico: la celebre fiaba di Andersen è reinterpretata in un gioco fra linguaggio teatrale e cinematografico.

Fra le proposte, gli spettacoli delle maggiori compagnie nazionali: Teatro Gioco Vita, Compagnia Crest, Il Baule Volante con Roberto Anglisani, I Fratelli Caproni, Drogheria Rebelot con Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani, lo Studio Ta-Daa! di Michele Cafaggi, Teatro Evento (quest’anno con Quintoequilibrio), Accademia Perduta, ArteVOX Teatro con Fondazione Sipario Toscana e Linguaggi Creativi, Compagnia Arione de Falco, Eccentrici Dadarò, TCP Tanti Cosi Progetti, Zerocomma Zero Uno. Presenti le creazioni delle due realtà cittadine di respiro internazionale quali Societas (con Chiara Guidi) e Teatro Valdoca (Mariangela Gualtieri).