Tentato omicidio a Longiano: padre accoltella figlio durante una lite furibonda

Cesena, 31 ottobre 2023 - Accoltellato dal padre al culmine di una lite furibonda. È successo a Longiano nel Cesenate, lunedì sera alle 21. Il figlio 28enne ha avuto una discussione fortissima con il padre di 61 anni all’interno delle mura domestiche, e mentre volavano parole pesanti tra i due uomini, il padre avrebbe afferrato un coltello da cucina e accoltellato il figlio alla schiena e su un fianco. Il ragazzo è riuscito a scappare dalla brutale aggressione del genitore e si è accasciato a terra sanguinante fuori dall’uscio di casa.

Ad allertare le forze dell’ordine sono stati i vicini. Sono ignari al momento i motivi della discussione tra padre e figlio. Il giovane è stato soccorso dai sanitari del 118 e sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Longiano. La vittima ha subito un delicato intervento chirurgico e si trova ora in prognosi riservata in rianimazione all’ospedale Bufalini, non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri, coadiuvati dal comando centrale della compagnia di Cesenatico, indagano sulla vicenda. Il 61enne è stato arrestato e si trova in carcere a Forlì, in attesa di essere sentito dal pubblico ministero. L’uomo è indagato per tentato omicidio nei confronti del figlio.