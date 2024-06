Bagnaia e Domizia sposi a Pesaro: svelato lo chef. Tutte le curiosità delle nozze dell’anno

Pesaro, 14 giugno 2024 – Tra poco più di un mese, Pecco Bagnaia e Domizia Castagnini potranno coronare il loro sogno d’amore. Se la data delle nozze è già fissata per il 20 luglio, ieri sono apparse anche le pubblicazioni ufficiali di matrimonio. Una cerimonia da favola che si terrà nella splendida Villa Imperiale, dove, come emerge dalle indiscrezioni, ad occuparsi del menù della festa sarà lo chef stellato Massimo Bottura, che proprio in questi giorni è impegnato nella preparazione dei piatti per i grandi della terra che stanno partecipando al G7 in Puglia.

Il tre volte campione del mondo e la sua storica fidanzata non potevano che scegliere Pesaro per le loro nozze, città che li ha adottati ormai da anni: i due abitano infatti da tempo in una delle tue torri del Centro Benelli e presto si trasferiranno in una villa che hanno appena acquistato in zona mare, proprietà di una famiglia pesarese legata alle due ruote, quella di Giancarlo Morbidelli.

Pecco e Domizia si sposeranno quindi sabato 20 luglio: prima la cerimonia in chiesa, al Duomo, poi la festa a Villa Imperiale. "Una cerimonia sobria, senza clamore", ha detto Bagnaia, per la quale i due futuri sposi si sono affidati ad una agenzia specializzata per l’organizzazione e alla quale parteciperanno tantissimi volti noti. Tra gli invitati ci sono infatti Valentino Rossi e la compagna Francesca Sofia Novello, con la figlia Giulietta. Alla cerimonia si attendono anche il fratello di Valentino, Luca Marini e la moglie Marta Vincenzi, in dolce attesa: i due aspettano una bambina. Poi il pilota Federico Fuligni insieme alla sua compagna, così come il campione di salto in alto Gianmarco Tamberi con la moglie Chiara Bontempi, che proprio due anni fa scelsero la location di Villa Imperiale per le loro nozze.

Atteso anche il telecronista della MotoGp Guido Meda, così come tutti i piloti della VR46 e il management della Ducati. Per quanto riguarda l’abito dagli sposi, al momento quello di Domizia Castagnini, grande appassionata di moda e fashion buyer per la boutique Ratti, è top secret. Mentre quello di Pecco Bagnaia potrebbe essere firmato da Gucci, visto che il pilota Ducati era stato notato in prima fila durante le sfilate milanesi del brand. E’ stato infine lo stesso Bagnaia a parlare del viaggio di nozze della coppia: per i due è stata scelta una meta che assicuri un po’ di relax in spiaggia, sicuramente lontano dell’Europa.