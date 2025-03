Terreni messi all’asta. Una quota a soli 13 euro

Se avete in tasca 13 euro, potete acquistare la quota di un piccolo terreno e vi danno persino il resto. Accade a Cesenatico, dove fra una settimana saranno battuti all’asta diversi beni immobili su disposizione del tribunale di Forlì-Cesena. Fra questi c’è la quota di 54/216, cioè un quarto, di un terreno agricolo situato appunto a Cesenatico, distinto al Catasto terreni del Comune, al Foglio 26, particella 289. È un terreno destinato a frutteto di classe 1, della superficie 16 metri quadrati. Secondo il perito incaricato dallo stesso tribunale, il valore Omi è appunto di 12,8 euro. Se ci sono più persone interessate al bene, i rilanci minimi devono essere di 10 euro. La vendita è gestita senza incanto, con modalità telematica asincrona, tramite il portale www.garavirtuale.it. Le offerte devono essere presentate esclusivamente in via telematica attraverso il portale del gestore e tramite l’apposito modulo ministeriale; l’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero cui inviare il file criptato contenente l’offerta telematica e gli allegati è offertapvp.dgsia@giustiziacert.it. È possibile anche effettuare delle offerte al ribasso, partendo da un minimo di 9 euro e 60 centesimi. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è la mattina del 13 marzo entro mezzogiorno, mentre l’asta è fissata alle 10 del mattino del giorno seguente, 14 marzo.

La pubblicazione dell’avviso sui maggiori portali del settore ha destato una grande curiosità per una delle aste di un bene immobile tra le più basse registrate sul territorio, anche se si tratta di parte di un piccolo terreno. Questo è il primo di quattro lotti di terreno che andranno all’asta a Cesenatico il 14 marzo. Sempre con un prezzo basso, andrà all’asta la quota di un quarto di terreno che sul catasto del Comune è al Foglio 28, particella 682, destinato a seminativo di classe 2, con un valore Omi di 90 euro, che è la base dell’asta. Se ci sono più persone interessate al bene, i rilanci minimi devono essere di 50 euro.

È possibile anche effettuare delle offerte al ribasso, partendo da un minimo di 67 euro e 50 centesimi. Si alza invece un po’ la base d’asta per la quota di metà di un terreno, distinto al catasto del Comune di Cesenatico al Foglio 26, particella 1,047, di qualità seminativo arboreo di classe 2, della superficie di 322 metri quadrati, il cui valore Omi di 515,2 euro è la base dell’asta. In questo caso se ci sono più persone interessate al bene, i rilanci minimi devono essere di 100 euro. È possibile anche effettuare delle offerte al ribasso, partendo da un minimo di 386 euro e 40 centesimi.

Nella stessa zona sarà messa all’asta l’intera proprietà di un terreno di 2.309 metri quadrati, situato al catasto del Comune di Cesenatico al Foglio 26, particella 1.046 di qualità seminativo arboreo di classe 2, stimato 7.388,88 euro. Se ci sono più persone interessate al bene, i rilanci minimi devono essere di 500 euro. È possibile anche in questo caso effettuare delle offerte al ribasso, partendo da un minimo di 5.541 euro e 66 centesimi.

Giacomo Mascellani