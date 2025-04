Tesserini per la raccolta funghi, domande entro il 30 aprile

Anche quest’anno, l’amministrazione comunale di Bagno di Romagna ha disposto la distribuzione gratuita dei tesserini per la raccolta dei funghi spontanei a favore dei cittadini residenti nel territorio del Comune termale, che rientrano in determinate condizioni economiche. Queste la categorie ammesse: cittadini che abbiano compiuto 75 anni di età entro il 30 aprile 2025; di età inferiore ai 25 anni entro il 30 aprile 2025; di età compresa età fra 65 e 74 anni con Isee pari o inferiore a 7mila euro. Le domande potranno essere presentate fino a mercoledì 30 aprile o fino a esaurimento dei tesserini disponibili. E’ necessario presentare l’attestazione Isee valida (solo per cittadini tra 65 e 75 anni), permesso o carta di soggiorno (solo per cittadini extracomunitari). Il ritiro dei tesserini è presso lo Sportello Facile di via Verdi 4 a San Piero in Bagno, il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle 8 alle 10. Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Servizi Scolastici e Sportivi (dottoressa Laura Cangini, 0543/900430); l.cangini@comune.bagnodiromagna.fc.it

Invece, per quanto riguarda la distribuzione generale non gratuita, quindi a pagamento, dei tesserini per la raccolta dei funghi, la stessa è possibile online mediante il servizio pagoPA, oppure presso la rete degli esercizi convenzionati del Comune di Bagno. I tanti appassionati fungaioli, non solo d’Alto Savio, ma provenienti anche dalla pianura romagnola, sperano che anche quest’anno sia un’annata proprio favorevole per andare a porcini e altri fumghi, come è stato per la stagione 2024, fra le più copiose degli ultimi decenni.

gi.mo.