Tisselli e Molari in Corte Dandini

Caterina Tisselli e Fabio Molari sono i protagonisti dell’appuntamento che domani alle 17.30 conclude la minirassegna di poesia in Corte Dandini davanti alla bottega dei fotografi Sandra e Urbano. L’iniziativa, curata da Elide Giordani, presenta due voci assai dissimili tra loro, com’è stata la costante della rassegna, i cui appuntamenti durano meno di un’ora e terminano con un bicchiere di vino e le torte di Sandra, offerti a tutti i partecipanti.

Caterina Tisselli scrive poesie sin dall’adolescenza. Suoi testi sono apparsi su periodici e antologie nazionali e internazionali. Ha ottenuto tanti riconoscimenti e premi di prestigio. E’ membro di numerose accademie. E’ stata docente in progetti scolastici per la poesia nei Comuni del Rubicone, a Cesenatico, a Milano. Ha pubblicato sedici raccolte di poesie ed è stata ospite di numerose trasmissioni televisive. Caterina Tisselli vive a San Mauro Mare dove gestisce una nota rivendita di giornali e riviste. La sua poetica ha il candore e la semplicità delle cose vere, arriva con facilità al cuore della gente.

Fabio Molari è sindaco di Montiano e poeta. Non necessariamente in quest’ordine. Poiché c’è da chiedersi quanto dello spirito venato di tenerezze agresti, di sogni ecologisti, di tesa vicinanza all’umano, che sono il lievito delle sue brevi liriche, ci sia anche nella sua guida del comune di Montiano. La poesia del quotidiano, però, Fabio Molari l’ha colta un po’ anche nell’altra sua anima, quella di maestro elementare (oggi in pensione) nella piccola scuola di Rontagnano. C’è tanto di fanciullino nelle sue poesie. Ha pubblicato 23 microlibri, piccole pubblicazioni di 10 centimetri per 7 arricchite dal segno grafico dei mondi fantastici, sottili come un tratto di penna, dell’indimenticato Gianfranco Zavalloni, educatore e disegnatore immaginifico. Sue poesie e traduzioni di preghiere dall’italiano al dialetto sono stampate su tele romagnole della Bottega Pascucci.