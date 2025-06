Torna ’Scombussolo’, giochi per i bimbi tutti i giovedì

Il lungomare di Valverde si anima con ’Scombussolo’, il ludobus carico di giochi di legno per bambini. Domani sera, nel centralissimo piazzale Michelangelo in viale Carducci, dalle 20.30 alle 23.30 sbarca un furgone carico di giochi ed attrezzature, che permetterà ai bambini e ai grandi di giocare, disegnare, inventare, divertirsi, mettersi alla prova con attività libere e gratuite. Tutti i giovedì ’Scombussolo’ sarà presente in questa piazzetta. La partecipazione ai giochi è aperta a tutti i bambini. Informazioni allo 0547 79435.