‘Tornando a Est’ in anteprima all’Aladdin

"Tornando a Est", il film made in Cesena sequel del pluripremiato ‘Est, dittatura last minute’ verrà presentato in anteprima domani sera alle 20.30 al ciname Aladdin nel corso dell’iniziativa ‘‘Confcommercio ti porta al cinema’.

"In attesa dell’uscita ufficiale della pellicola - afferma il presidente Confcommercio Augusto Patrignani - abbiamo riservato una proiezione speciale e in anteprima ai nostri associati. Anche questo film come il precedente comprende molte scene girate nei luoghi più rappresentativi della nostra città ed è uno spot per Cesena, che viene promossa grazie ad una pellicola di valore che avrà un grande seguito, dopo i riscontri straordinari ottenuti dal film che l’ha preceduto. Oltre alla trama avvincente, dunque, l’altro motivo di grande interesse è il ruolo di primo piano recitato dalla nostra città che può rappresentare un volano per l’attrattività turistica e il brand dell’intera Romagna la cui centralità Confcommercio ha sempre rimarcato".

"Tornando a Est" è scritto e diretto da Antonio Pisu che torna a dirigere il trio originale – Lodo Guenzi, Matteo Gatta e Jacopo Costantini nei panni di Rice, Pago e Bibi.

Il film è stato girato in parte in Bulgaria e in parte a Cesena, in diverse location.