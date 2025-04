Torneo delle Regioni di Calcio a 5: la Romagna ospita l'evento per la prima volta

Il torneo delle regioni di calcio a 5 per la prima volta arriva in Romagna e, dal 25 aprile al 1° maggio, undici palazzetti dello sport della nostra terra ospiteranno tutti gli incontri che coinvolgeranno circa 1.300 atleti fra i 15 e i 23 anni. Le categorie interessate sono Juniores, Allievi, Giovanissimi e femminile, le squadre rappresentano i comitati regionali Figc Lnd di tutte le regioni italiane.

Si tratta di un torneo in grado di muovere un notevole numero di persone, gli atleti saranno ospitati dalle città di Cervia, base logistica del torneo, Cesenatico, Rimini e Misano. Il fatto che questo torneo arrivi proprio adesso in Romagna non è affatto casuale, lo scopo infatti è quello di lanciare un messaggio di riscatto e valorizzazione dei territori colpiti dall’alluvione del 2023. Anche Cesena ospiterà una parte delle gare.

Nei gironi eliminatori gli incontri si svolgeranno al MiniPalazzetto di via Fausto Coppi a partire da sabato 26 alle 17.30. Dai quarti di finale in poi sarà il Carisport ad ospitare sugli spalti i tifosi e sul parquet gli atleti, sempre al Carisport si disputerà una delle due semifinali e infine il 1° maggio la finale.

La conferenza stampa di presentazione del torneo si è tenuta a Cervia alla presenza del sindaco Mattia Missiroli, dell’assessore regionale allo sport Roberta Frisoni, del presidente del comitato regionale Figc Lnd, Simone Alberici. Hanno partecipato anche i rappresentanti di tutti i comuni coinvolti nella manifestazione. Per il Comune di Cesena era presente il vicesindaco e assessore allo sport Christian Castorri che ha voluto sottolineare come la città sia orgogliosa di dare ospitalità al torneo e che al Carisport sarà celebrato l’atto finale. Poi Castorri ha ricordato come la città di Cesena sia stata colpita in modo pesante dall’alluvione e che il Carisport è stata una delle strutture più danneggiate tanto che per renderlo di nuovo fruibile è servito molto tempo e un investimento notevole.

Sarà possibile seguire il torneo sui canali social del Crer e su quelli della Lnd.

Roberto Daltri