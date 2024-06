Toscano riparte da Catania: "Non mi guardo indietro"

Sipario chiuso, l’era Toscano è definitivamente terminata. Con la rescissione telematica del contratto, il tecnico calabrese ha messo la parola fine alla telenovela che l’ha visto protagonista a Cesena, non riconfermato dopo un biennio impareggiabile, chiuso con la più entusiasmante promozione della storia del Cavalluccio, non solo perché finalmente ha portato all’addio alla serie C, ma anche per come questo addio è avvenuto: 175 punti in due stagioni, 96 in questa, una galoppata con la certezza aritmetica della promozione in tasca con largo anticipo. Record su record, da quello della difesa meno battuta, dell’attacco più prolifico, numeri eccezionali non solo a livello nazionale ma addirittura continentale, oltre ad aver portato Cristian Shpendi capo cannoniere del girone, ad aver vinto la Supercoppa di serie C. Un’altra impresa da annali è stata tornare a sfornare giovani con regolarità perchè in Italia non è agevole. Toscano l’ha centrata non solo con Stiven Shpendi venduto all’Empoli, ma anche col lancio del gemello Cristian, oltre a quello di Berti, Francesconi, Pieraccini e David. Insomma, un ciclone che però non ha garantito al tecnico calabrese la conferma. A Catania lo attendevano a braccia aperte e l’accoglienza all’ombra dell’Etna è stata a dir poco sontuosa. Alla conferenza stampa di Mimmo Toscano si sono presentati ben 45 cronisti e una mezza dozzina di televisioni oltre a radio, siti e compagnia cantante. Un’accoglienza da sovrano perché nella città etnea si aspettano tanto dall’arrivo di questo tecnico con quattro promozioni in serie C nel palmares (oltre al Cesena in precedenza Ternana, Novara e Reggina), vogliono bissare il successo colto in Romagna. Toscano si è legato al Catania per due anni più un terzo in caso di promozione in serie B, praticamente la stessa formula del contratto siglato a Cesena nel 2022 in virtù del quale con la promozione è scattato il prolungamento fino al 30 giugno 2025. Durante la conferenza Toscano ha espresso come è naturale che sia soddisfazione per essere giunto a Catania, club glorioso ed ambizioso. E Cesena? "Non guardo indietro – ha concluso il tecnico – quello fatto a Cesena rimarrà nella storia, ora voglio pensare al Catania".

Daniele Zandoli