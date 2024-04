Tour di ’Visione Comune’ sul bilancio di mandato

Fino a giovedì 9 maggio, il sindaco Marco Baccini e la sua giunta, di cui fa parte il candidato sindaco Enrico Spighi della lista civica "Visione Comune", lista al governo del Comune di Bagno di Romagna dal 2014, si impegneranno in un tour che toccherà la quasi totalità del territorio comunale. Un tour per illustrare il lavoro svolto in questi ultimi 5 anni di amministrazione targata "Visione Comune".

Dicono i promotori di "Visione Comune": "Questo ciclo di incontri rappresenta un fondamentale strumento di partecipazione e condivisione, che si conferma come marchio di fabbrica della nostra lista. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare attivamente per discutere, proporre e confrontarsi, contribuendo attivamente al futuro della nostra comunità. Segnate in calendario gli appuntamenti e unitevi a noi nel definire insieme la direzione che il nostro territorio prenderà nei prossimi anni. L’entusiasmo e l’impegno mostrati nei primi due appuntamenti (S.Piero e Bagno, ndr.) sono solo l’inizio: con voi, continuiamo questo percorso di crescita e di sviluppo". Questo il calendario degli incontri (tutti con inizio alle 20,30): Dopo l’incontro di lunedì 22 aprile 2024 Area Còmero Ristorante Ca’ di Gianni, e di martedì 23 aprile a Valgianna ristorante Forcelli, questa sera mercoledì 24 aprile Acquapartita Ristorante Hotel Il Cacciatore; Venerdì 26 aprile San Silvestro Sede Acli Parrocchiale; Martedì 30 aprile Carnaio e Monteguidi Ristorante Gamberini; Venerdì 3 maggio Casellina (luogo da definire); Lunedì 6 maggio Area Crocesanta Ristorante Fontechiara; Martedì 7 maggio Poggio alla Lastra Agriturismo Case di Sotto; Giovedì 9 maggio Selvapiana Ristorante Pirino.

gi. mo.