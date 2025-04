Tra Cesena e Cesenatico arriva Vivicittà Uisp

Cesena ospita un interessante evento dedicato agli appassionati di podismo. Nella frazione di Macerone al confine con l’entroterra di Cesenatico, il 6 aprile si terrà Vivicittà Uisp, una podistica ludica motoria per tutti, pensata per promuovere la pace, i diritti umani e la sostenibilità. In cabina di regia c’è la Uisp di Forlì-Cesena, in collaborazione con la Polisportiva 5 Cerchi. Gli atleti correranno in un percorso di 10 chilometri, con ritrovo al numero 5964 di via Cesenatico, nel parcheggio della filiale di Riviera Banca. L’iscrizione costa 5 euro. La partenza è alle 9 e lungo il percorso ci sono i ristori e all’arrivo un pasta party per tutti. La corsa è tra le iniziative di Uisp Nazionale ed è conosciuta come "la corsa più grande del mondo"; rappresenta un momento di incontro e condivisione per sportivi di ogni livello, dai professionisti agli amatori, uniti dalla passione per la corsa e per i valori di solidarietà e inclusione.

"Vivicittà - dice Ermes Magnani, segretario generale Uisp Forlì-Cesena - non è solo una gara; è un progetto nazionale, si svolge in tante città d’Italia e abbraccia il territorio e le comunità, promuovendo tematiche di grande rilevanza sociale. Ogni anno, la corsa affronta un tema specifico, pace, i diritti umani, il rispetto ambientale e l’uguaglianza sociale. L’obiettivo è chiaro: rendere la libertà di correre accessibile a tutti".

Vivicittà è un’iniziativa molto attenta all’ambiente, come sottolinea lo stesso Magnani: "Negli ultimi anni abbiamo lavorato intensamente per garantire un impatto zero. Grazie alla collaborazione con esperti e all’applicazione di sistemi di gestione ambientale, la nostra manifestazione si impegna a orientare la pratica sportiva verso un futuro più verde e responsabile. Invitiamo tutti gli appassionati di podismo, le famiglie e le comunità locali a partecipare a questa grande festa dello sport e dei valori umani. Che si tratti di correre, camminare o semplicemente di fare il tifo, ogni contributo è prezioso per rendere Vivicittà un evento indimenticabile".

Per informazioni e iscrizioni: www.uisp.it/forlicesena o 0547 630728. Ci si può anche recare alla sede Uisp di Cesena al numero 709 di via Cavalcavia.