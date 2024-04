Tra due settimane parte il Piano Asfalti: lavori per 500mila euro

Sul territorio costiero entra nel vivo il nuovo Piano asfalti 2024 del comune di Cesenatico. In questi giorni le maestranze si sono concentrate nella zona dello stadio comunale Alfiero Moretti, dove nelle strade attigue, si svolge abitualmente il mercato del venerdì. È una zona nevralgica e importante per l’intera città, che necessitava di interventi anche in vista della stagione estiva, quando la superficie mercatale si estenderà sino a raggiungere i 300 stalli.

Fra due settimane, dalla prima settimana di maggio, il piano entrerà nel vivo muovendosi tra le varie direttrici del territorio comunale, in relazione alle priorità. La ditta esecutrice dei lavori è la Romagnola Strade di Bertinoro, che ha vinto la commessa per un importo complessivo di 500mila euro.

Il Piano asfalti è stato realizzato in sinergia con i tecnici di Cesenatico Servizi e rappresenta una sintesi tra le criticità emerse da sopralluoghi, incontri con i Comitati di zona e confronti con la Polizia locale. Si andrà a intervenire con gli asfalti su una superficie complessiva di oltre 18mila metri quadrati e su marciapiedi con una superficie di oltre 1.000 metri quadrati, inclusi i marciapiedi in porfido di Cesenatico centro e Boschetto dove si registrano cadute di pedoni.

Il sindaco Matteo Gozzoli punta molto su questi interventi: "Il nuovo Piano asfalti 2024 è l’ennesimo investimento importante che mettiamo in campo, per cercare di coprire il maggior numero possibili di zone della cittài. Fin dal primo mandato abbiamo stanziato risorse importanti in questo ambito, per affrontare le criticità".

g.m.