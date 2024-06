Tra sacro e profano. Arrivano le streghe

Storia e tradizioni magiche sono protagoniste del programma di oggi della Fiera di San Giovanni. Fra i tanti eventi di animazione e spettacolo, infatti, spiccano alcuni appuntamenti che rievocano il fascino nel passato. Alle ore 18, in piazzetta Albizzi arrivano le Streghe di San Zvan che faranno rivivere riti, incantesimi, erbe magiche, tradizioni e superstizioni della magica vigilia di San Giovanni

Alle ore 20.30, invece, nelle vie del centro sarà alla ribalta l’associazione Giostra di Cesena, che lancerà l’edizione 2024 del torneo con un piccolo corteo storico in costume e un banditore che declamerà l’annuncio della giostra per le vie del centro.

Alle 21.15 appuntamento con ‘Poeti a San Giovanni’, promosso da Campo della Stella, all’Eliseo, con una serata dedicata al poeta ravennate Nevio Spadoni e al suo "Fiat lux! E’ fat dla creazion", riscrittura della Genesi. Le letture saranno affidate allo stesso Nevio Spadoni e agli attori Denis Presepi e Anna Tomassini. Musiche a cura di Christian Ravaglioli. Conduce Gianfranco Lauretano. Ingresso libero

Per tutta la serata le vie dei Musicanti Magici (cioè le vie Fantaguzzi, Strinati, Righi e Albizzi) si animano con le esibizioni degli artisti di strada: in programma numeri di equilibrismo e giocoleria col fuoco e performance con le bolle giganti. Invece, in piazza Amendola musica con i Bruce Brothers. Ai i Giardini di Serravalle alle 18 arrivano le sonorità vintage del Michele Scucchia Swing Trio, featuring Sara Ghtami. Dalle 19 il dj set di Dj Gala, mentre alle ore 21.30 sarà di scena la Kozmic Band (Janis Joplin tribute)

Al Chiosco Savelli, dalle 19 fino a dopo mezzanotte, seconda serata del Romagna Gin Fest, con oltre 20 tipi di gin romagnoli e stand gastronomici.

E, naturalmente, per tutta la giornata si potrà curiosare fra le oltre 400 bancarelle disseminate fra l’area di viale Mazzoni, in via Cesare Battisti, corso Mazzini e corso Sozzi, nel quadrante della Fiera antica e Giardini di Serravalle, o ristorarsi scegliendo fra le osterie, i food truck, i ristoranti che punteggiano la mappa della Fiera.