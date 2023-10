Tragedia in via Plauto. Ciclista di 80 anni travolto da un’auto

La comunità sanitaria cesenate piange la scomparsa di un esponente di grande rilievo per il territorio cesenate e non solo. Ieri mattina in seguito a un incidente stradale è scomparso Renzo Bilancioni, biologo di ottant’anni investito mentre era in bicicletta all’incrocio tra le vie Plauto e Lombardia, a poca distanza dallo stadio.

Bilancioni aveva lavorato al laboratorio analisi dell’ospedale Bufalini, entrando a far parte del personale del nosocomio cesenate nel 1974 e restando in servizio fino al 2010, quando era andato in pensione. Era stato anche vicepresidente della sezione locale della Croce Rossa Italiana, dove chi lo ha conosciuto lo ricorda con commozione, citando le sue spiccate capacità professionali, unite alla disponibilità e all’alto valore umano: "Era una persona di cuore, stimata e rispettata".

E’ stato socio di vari club service del territorio, come il Panathlon Club Cesena e il Rotary. La sua autorevolezza è testimoniata anche dai molteplici incontri ai quali era stato invitato a partecipare in qualità di relatore. Anche la moglie, Roberta Paganelli, è molto conosciuta in città: per anni è stata titolare dell’omonimo negozio di casalinghi in centro.

L’incidente che è costato la vita a Bilancioni si è verificato ieri mattina poco prima delle 10.30 lungo la via Plauto. Da una prima ricostruzione dei fatti operata dagli uomini della polizia locale di Cesena intervenuti sul posto per occuparsi dei rilievi, pare che la vittima fosse in bicicletta, in corrispondenza dell’incrocio con via Lombardia, dalla quale forse stava provenendo. Bilancioni è stato investito da una Volkswagen Polo che sembra procedesse in direzione dello stadio lungo la via Plauto. Alla guida della vettura c’era un cesenate nato nel 1958 che sarebbe rimasto pressoché illeso in seguito all’urto.

La drammaticità di quanto accaduto è subito stata evidente e la richiesta dei soccorsi è stata immediata. Sul posto sono corsi l’ambulanza e l’automedica, ma i sanitari che hanno tentato le prime cure, purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, probabilmente avvenuto al momento dell’urto con il pesante impatto tra asfalto e marciapiede.

L’automobilista coinvolto si è fermato, mettendosi a disposizione per gli accertamenti del caso. L’intersezione tra le vie Plauto e Lombardia è stata chiusa al traffico per il tempo necessario a rimettere in sicurezza la carreggiata, rimuovere i veicoli coinvolti ed effettuare i rilevi che contribuiranno a fare maggiore chiarezza sull’esatta dinamica che ha innescato l’incidente.