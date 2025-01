Tragedia sull’A14. Scontro tra camion, operaio travolto e ucciso

Un operaio di 52 anni ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sull’A14 all’altezza di Gatteo. L’uomo è stato travolto da un camion mentre stava lavorando al ripristino di un guardrail danneggiato da un incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi. La vittima è residente a Lugo. Nella tragedia è rimasto coinvolto anche un camionista di 54 anni, trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Bufalini di Cesena, in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. Ha riportato gravissime ferite alle gambe ed è stato immediatamente preso in cura dai sanitari al fine di cercare di evitare una situazione peggiore.

Ieri pomeriggio erano da poco passate le 15 quando sull’A14 nel tratto autostradale, al km 106, fra i caselli di Cesena e Valle del Rubicone a Gatteo, in territorio cesenate, nella corsia sud direzione Rimini, un’autocisterna si è schiantata su un automezzo dell’Anas parcheggiato a lato della corsia dell’A14, accanto a quattro operai che stavano lavorando in un cantiere limitrofo. Si tratta di dipendenti della ditta Igsa di Ravenna. Purtroppo per uno di loro non c’è stato nulla da fare, è stato travolto ed è deceduto sul colpo. Il ferito grave invece è uno dei due autisti dei camion del tamponamento. I quattro operai stavano ripristinando un piccolo tratto della A14 dopo che nei giorni scorsi un furgone era finito contro il guardrail. Un lavoro di pochi giorni e sarebbe stato portato a termine entro ieri sera. Sul posto della terribile ed ennesima tragedia sul lavoro, sono giunti il magistrato delal Procura della Repubblica di Forlì, pattuglie della Polizia Stradale di Forlì per gli accertamenti e ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e, naturalmente personale e responsabili della società Autostrade. Sono arrivati pure i Vigili del Fuoco di Cesena con un’autogru fatta giungere da Forlì. Il mortale incidente ha provocato anche gravi ripercussioni sul traffico, con lunghi incolonnamenti, costringendo la Polizia Stradale di Forlì e i dipendenti della società Autostrade a chiudere completamente la carreggiata sud dell’A14, bloccando l’ingresso verso sud al casello di Cesena. Nel tardo pomeriggio è stata riaperta una corsia verso sud, mentre nessuna ripercussione c’è stata sul traffico in direzione nord.

Sull’ennesima tragedia del lavoro sono intervenuti i sindacati territoriali Cgil, Cisl e Uil di Forlì-Cesena, esprimendo cordoglio per le vittime e chiedendo che "si faccia luce per tramite degli enti preposti sulla dinamica dell’incidente come anche sull’accertamento di eventuali responsabilità". I sindacati ricordano che la prevenzione dell’incidente stradale in presenza di traffico veicolare è stato oggetto dimolte sollecitazioni da parte delle organizzazioni sindacali confederali e di categoria.

Ermanno Pasolini