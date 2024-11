Trail in notturna alla ricerca della pera cocomerina, pronto il bis

Successo della terza edizione del ’Ville Halloween Night Trail Verghereto’, dedicato alla ricerca della pera cocomerina, presidio Slow Food, un frutto con vocazione e destinazione naturale, in specie nella zona di Ville di Montecoronaro. Una prova non competitiva, un trail sui generis in notturna, con vari saliscendi lungo strade e stradine del crinale tosco-romagnolo, per uno sviluppo complessivo di 13 chilometri. Un gruppo di appassionati, non solo d’Alto Savio, ha affrontato l’itinerario, illuminato dalle lanterne frontali, che si è snodato per andare a toccare, fra l’altro, il costone montuoso della Madonnina del Crestone e sfiorare la vetta del Fumaiolo, dalle cui falde scaturisce il Tevere. Fra i partecipanti, c’è stato chi ha effettuato una bella corsa e chi ha semplicemente camminato.

Coinvolgimento e divertimento per tutti, senza avere addosso l’assillo della classifica. A fine prova, c’è stato poi il momento del gustoso ristoro, con spazio e sfizio per una cena a base della "ritrovata" pera cocomerina, che fino a qualche decennio fa ha rischiato l’estinzione, rasentando l’oblìo dei frutti dimenticati. Durante la cena ci sono stati anche momenti per raccontare, da parte dei partecipanti al trail notturno, le reciproche esperienze, che hanno portato ognuno di loro ad essere parte di questa avventura podistica. L’evento in notturna, allestito dagli organizzatori di una delle classiche di punta della stagione offroad, vale a dire il Verghereto Trail (già in calendario per il 23 e il 24 agosto 2025) verrà ripetuto il prossimo anno, magari aprendolo ad un numero maggiore di partecipanti, per vivere un trail diverso dal solito.

gi. mo.