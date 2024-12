"Trarranno vantaggio i bar e i ristoranti"

Graziano Gozi, direttore di Confesercenti Cesenate, dopo tre anni torna la festa di Capodanno in piazza. Come accogliete l’iniziativa?

"Qualsiasi iniziativa si svolga nel centro della città va sempre bene, perché valorizza il nostro territorio e consente di attirare gente. È sicuramente una buona cosa che sia tornata questo evento dopo tanti anni e dopo la pandemia".

La festa porta benefici ai commercianti?

"Se dovessi dire che aiuta il commercio direi una fesseria, perché i negozi sono chiusi la sera di Capodanno. Se c’è qualcuno che trarrà vantaggio da questa iniziativa sono i pubblici esercizi, che sicuramente lavoreranno di più".

Arriveranno partecipanti da fuori città?

"L’auspicio è che partecipi molta gente. Di solito i concerti l’ultima notte dell’anno sono molto apprezzati anche se siamo all’aperto e le temperature saranno piuttosto rigide. Sicuramente dipenderà molto anche dal tempo, perché stare due o tre ore al freddo è difficile. Cesena però è una bellissima città e sicuramente il concerto dei Moka Club la sera del 31 dicembre attirerà persone da tutta la Romagna".

I titolari dei pubblici esercizi hanno accolto favorevolmente il concerto di Capodanno...

"Trarranno sicuramente vantaggio i ristoratori e i bar, perché i partecipanti della festa di Capodanno approfitteranno di qualche momento per prendere un po’ di caldo all’interno di un locale e per mangiare o bere qualcosa. In molti sceglieranno anche di fare il cenone all’interno dei ristoranti del centro".

Quali sono le iniziative invece che possono aiutare i negozianti?

"Tutti gli eventi che si svolgono durante gli orari di apertura dei negozi. Ad esempio c’è stato un bel concerto Gospel pochi giorni fa in centro che ha attirato molte persone".

Gli anni passati, quando ancora si festeggiava il Capodanno in piazza, c’era molta gente?

"L’anno più pieno è stato quello in cui c’erano i Nomadi a suonare. Di solito questi momenti hanno più successo in località turistiche, come Rimini o Cesenatico, dove ci sono anche tanti turisti e non solo gente del posto. Ma sicuramente la festa di Capodanno è un’ottima alternativa per chi rimane in città".

Vi aspettate lamentele da parte degli abitanti del centro per il rumore causato dalla musica alta?

"Negli anni in cui si festeggiava il Capodanno nascevano sempre delle polemiche da parte della gente del posto, però credo che la scelta di tenere il dj fino alle due del mattino e non oltre, sia un buon compromesso".

a.s.