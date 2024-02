Trasp-Orto allarga i suoi confini. Frutta e verdura a portata di cilck

Si allarga il raggio d’azione con consegna a domicilio dell’azienda ortofrutticola Trasp-Orto nata a San Mauro Pascoli alla fine del 2017 con titolare Simone Ferrara. Oggi Trasp-Orto affilia punti vendita, produttori e attività ortofrutticole a Km 0, offrendo l’attivazione del proprio negozio per la vendita e ordini online. Con l’attuale modello di business all’interno si ospitano i negozi e produttori. Al momento insieme a Terra & Natura con produzione a km 0 e vendita a Santarcangelo di Romagna e Moriconi frutta con vendita a Punta Marina di Ravenna, il servizio di consegna è attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì anche a Cesena, Cesenatico e Sala, Riccione. Queste città si vanno a sommare ai Comuni della Valle del Rubicone, Rimini e provincia, Ravenna e lidi ravennati, San Marino e riviera romagnola, tutte servite regolarmente. Dallo shop online e app mobile Trasp-Orto si può ordinare fino alle 24 e ricevere sempre il giorno dopo in meno di 24 ore a casa, al lavoro, presso la propria attività e anche a genitori e parenti al piano.

Un servizio green che cerca di aiutare tutti coloro che per qualsiasi motivo non possono o fanno fatica ad andare a fare spesa, sollevare pesi, e per tanti altri motivi legati a impegni, tempo, salute. La spesa di frutta e verdura di stagione con tanto km 0 locale è in box di cartone riciclato, offre sia la scelta di spesa al dettaglio che in box già pronte in 6 formati diversi, frutta, verdura o miste. Inoltre è presente la 4ª gamma, ovvero tutta quella frutta e verdura già tagliata, pulita, lavata pronta all’uso o da cuocere, molto richiesta. Info: www.trasp-orto.it cell, 370-1540908, mail info@trasp-orto.it

Ermanno Pasolini