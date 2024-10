Travolta dal treno in stazione

Una donna ha perso la vita ieri pochi minuti dopo mezzogiorno cadendo sui binari in corrispondenza della stazione ferroviaria di Cesena nel momento in cui transitava un treno Intercity diretto verso Bologna e in arrivo sul primo binario, dove avrebbe dovuto fermarsi poche centinaia di metri dopo. Il conducente del convoglio ha suonato, segnalando l’arrivo, ma non è purtroppo riuscito a evitare la tragedia. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna, sono intervenuti anche gli agenti del commissariato di polizia di Cesena e della polizia ferroviaria che stanno lavorando per rucostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Dai primi riscontri parrebbe che la vittima abbia voluto compiere un gesto estremo. La circolazione ferroviaria è stata bloccata, causando così ritardi sulla linea.