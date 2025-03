Tre anni di lotta alla droga: "Prevenzione cruciale"

Un triennio di impegno nel contrasto allo spaccio di stupefacenti e quasi 28 mila euro investiti in videosorveglianza, assunzione di personale ad hoc, campagne informative e incontri nelle scuole. Un bilancio nettamente positivo per prevenzione e repressione è stato tracciato da Alessandro Scarpellini comandante della Polizia locale dell’Unione Rubicone e Mare a conclusione del progetto triennale di Contrasto allo spaccio di stupefacenti, 2022-2024, per il quale il Comune di Savignano sul Rubicone ha ricevuto dal Ministero dell’Interno un finanziamento di 27.849,99 euro. Di questi 20.650 euro per l’assunzione di personale a tempo determinato; 2.681,19 euro per il lavoro straordinario del personale della Polizia dell’Unione; 2.699,86 euro per la postazione temporanea di sei mesi di videosorvegilanza nella stazione ferroviaria a Savignano sul Rubicone; 1.488 euro per eventi e campagne informative per le scuole del territorio e 330,54 per analisi di laboratorio delle sostanze sequestrate. Per l’attività di repressione e contrasto: 997 persone controllate, 17 pubblici esercizi ispezionati, 8 arresti per detenzione a fine di spaccio di stupefacenti, 17 denunce a piede libero per spaccio, 40 segnalazioni per detenzione di droga a uso personale, 27 chilogrammi di sostanze stupefacenti sequestrate e 3.450 euro ritenuti provento di spaccio. Intensa l’attività di informazione per i giovani del vivaio della Savignanese Calcio e agli studenti degli Istituti comprensivi di Savignano sul Rubicone e Sogliano al Rubicone. Circa 150 i ragazzi delle scuole medie di Savignano, Sogliano, Roncofreddo e Borghi sono stati coinvolti in incontri con esperti e testimonianze di storie di vita. Questo è stato possibile grazie alla collaborazione con la Comunità di San Maurizio di Borghi che ha reso disponibili alcuni giovani ospiti nel racconto della propria esperienza diretta. Ben 16.000 pieghevoli informativi, realizzati in collaborazione con la Comunità di San Maurizio, saranno distribuiti alla popolazione scolastica in occasione di incontri pubblici, eventi o interventi nelle classi. Ha detto il comandante Alessandro Scarpellini: "Attribuisco un grande valore al lavoro svolto e che continueremo a svolgere per la prevenzione. La collaborazione con la Comunità San Maurizio è efficace". Valutazioni positive dell’esperienza sono state espresse anche da Sara Bartolini sindaca di Roncofreddo e assessora dell’Unione Rubicone e mare con delega alla Polizia locale, nonché il sindacodi Savignano sul Rubicone Nicola Dellapasqua e dall’assessora Roberta Armuzzi che hanno sottolineato come famiglie e giovani vedano nella polizia locale un punto di riferimento su queste importanti tematiche.