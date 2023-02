Tre seggi in città per le primarie Pd

Anche a Cesenatico il Partito Democratico ha organizzato i seggi in cui recarsi per esprimere la propria preferenza alle elezioni primarie, per eleggere il segretario nazionale del Pd ed i rappresentanti dell’Emilia Romagna nell’Assemblea nazionale. Sul territorio i seggi sono tre: per Cesenatico Centro in viale Milano 48, a Sala presso il Circolo Arci in via Campone 405, e per Cesenatico Borella al Circolo Arci in via Cesenatico 222.

I seggi saranno aperti domenica 26 febbraio, quando si potrà votare dalle 8 del mattino alle 20. Possono votare tutte le cittadine ed i cittadini dai 16 anni in su.