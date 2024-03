Trekking tra i colli e degustazioni. L’evento ’Passi e Parole di Vino’

Con lo sbocciare della primavera, domenica 7 aprile andrà in scena ’Passi e Parole di Vino’ evento unico a Mercato Saraceno. I produttori di Cantina Braschi, Tenuta Casali, Castello Montesasso, Tenuta Santa Lucia e Podere Vertaglia racconteranno la storia della vinificazione del Famoso, del Sangiovese, dell’Albana e del Trebbiano. In piazza Mazzini a partire dalle 16 fino alle 20 saranno presenti stand con prodotti tipici e degustazioni della famosa Pagnotta di Mercato Saraceno.

Dalle 10 fino alle 17, con inizio in via Fermi, degustazioni di vino itineranti tra le cantine; alle 17.30 in Municipio la masterclass di Vitaliano Marchi, sommelier relatore AIS. Non ultima, l’escursione lungo un percorso ad anello tra i colli, anche qui con tappe degustative (costo 25 euro, prenotazione obbligatoria sul sito I Percorsi del Savio, nella pagina dedicata all’evento).