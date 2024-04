Triathlon Grande successo alle gare nazionali

Lo scenario era da favola: Magione, in Umbra, il suo borgo, le colline e il fascino del lago Trasimeno. I risultati sportivi lo sono stati altrettanto, se non di più : il sempre più radicato gruppo di Cesena Triathlon è stato infatti tra i club protagonisti dell’evento che durante lo scorso fine settimana ha messo in palio i titoli di campioni d’Italia giovanili nella disciplina del duathlon.

Nella splendida cornice umbra si erano sfidati ragazzi provenienti da tutto lo Stivale per contendersi le maglie di campione nazionale nella specialità che unisce bicicletta e corsa a piedi. Un accoppiamento sempre più in voga in particolare nella prima parte dell’anno, quando le temperature complicano non poco le prove in acque libere, che rappresentano il tassello aggiuntivo per chiudere il cerchio intorno al programma del triathlon.

Venendo ai risultati delle competizioni che hanno coinvolto i più promettenti talenti del Paese, i ragazzi del Cesena Triathlon si sono piazzati decisamente bene, dimostrandosi pienamente all’altezza anche dei palcoscenici più importanti. Partendo dalle gare individuali, sono arrivati il quinto posto maschile nella categoria ‘Junior’ conquistato da Emiliano Tassinari e addirittura l’argento di Tommaso Vignali, che è invece arrivato secondo nel raggruppamento Youth B.

A suggellare il ‘weekend perfetto’ dei romagnoli è poi arrivato il terzo posto ottenuto nella staffetta 2+2 nella categoria youth, forse una delle gare più competitive tra tutte quelle che si sono svolte durante il fine settimana.

"Tutti i nostri ragazzi si sono comportati bene nelle due giornate di gara sia a livello individuale che di squadra – ha commentato il responsabile tecnico di Cesena Triathlon Riccardo Bedei tracciando il bilancio della manifestazione –. Questo risultato sottolinea l’importante lavoro che svolgiamo nel territorio, cercando di diffondere l’amore per questo sport e per la pratica sportiva in generale".

"Avere ottenuto numerosi piazzamenti in categorie così competitive, ci deve stimolare a continuare a lavorare in questa direzione – aggiunge infine –. L’intento di una squadra agonistica è proprio questo: cercare di portare i ragazzi a un buon livello tecnico e a farli esprimere tutte le loro potenzialità".