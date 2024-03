Tribola di Borghi, inaugurato un ‘room & breakfast’

Inaugurato a Tribola frazione di Borghi, sulla provinciale 11, il nuovo room & breakfast – Palazzo Gessi. Si tratta di un casolare del 1900 appartenuto a Renzo Gessi, conosciuto e apprezzato agronomo del territorio del quale è stato mantenuto il nome originale. Nel 2022 il palazzo è stato acquisito dalle famiglie Zamagni e Santini di Savignano sul Rubicone, è stato ristrutturato nel 2023 cercando di mantenere gli elementi storici. Oggi è gestito dalle sorelle Chiara e Giulia Santini e viene adibito ad accoglienza turistica con sei camere per il pernottamento e colazioni. Dicono le sorelle Santini: "La nostra struttura offre ampie zone relax adatte all’accoglienza anche di gruppi e pronte ad ospitare diversi tipi di turismo sportivo, culturale, di svago e di lavoro. Le sei camere portano i nomi delle storiche donne, le azdoure di Tribola, fra le quali c’è anche la nostra nonna paterna Tina. Il nostro obiettivo è anche lavorare in sinergia con le diverse realtà del territorio, così da proporre al turista un’esperienza a 360 gradi della Romagna. Siamo aperti tutto l’anno perchè riteniamo che le nostre colline e i nostri borghi siano realmente un contenitore di iniziative ed eventi da visitare tutto l’anno. Tribola è una piccola frazione ma riteniamo collocata in una posizione strategica, vicina a luoghi storici importanti come Savignano sul Rubicone San Mauro Pascoli e Santarcangelo di Romagna, vicina alle località balneari, ai monti e al casello dell’A14". Il taglio del nastro è stato effettuato dal sindaco Silverio Zabberoni che ha detto: "Nonostante i momenti difficili il buon imprenditore sa guardare lontano, consapevole delle potenzialità del nostro territorio. Con soddisfazione questa amministrazione comunale ha la fortuna di fare conoscere le eccellenze del nostro territorio e il panorama mozzafiato. Un investimento importante e di qualità e ringraziamo le famiglie Zamagni e Santini per avere investito nel nostro paese".

Ermanno Pasolini